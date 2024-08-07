ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе

ВС РФ закрепляются на южной окраине Констаниновки и выходят на трассу к Угледару. ВСУ терпят поражение сразу на нескольких направлениях фронта, однако не оставляют попыток прорыва через российскую границу в Курской области. О том, какие потери несет украинская сторона и где пытается контратаковать расскажет редакция «Радио 1».