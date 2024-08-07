ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе

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Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.
Уточняется, что тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.
Среди найденного вооружения сотрудники спецслужбы обнаружили украинский гранатомет «Форт-600», порядка 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. На данный момент документы отправили в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Среди найденного вооружения сотрудники спецслужбы обнаружили украинский гранатомет «Форт-600», порядка 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. На данный момент документы отправили в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова