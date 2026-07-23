Петербуржец 8 лет совращал детей в сети и выманивал у них непристойные фото
Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Подробности приводит Объединённая пресс-служба судов города.
Согласно материалам дела, фигурант вёл переписку с двумя детьми, содержание которой носило непристойный характер, и отправлял им соответствующие фотографии.
Установлено, что мужчина совершал подобные преступления на протяжении восьми лет. Петроградский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, судья запретил ему заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 18 лет.
Ранее в Архангельске произошёл инцидент на автобусной остановке. Мужчина повалил несовершеннолетнюю девочку и трогал её за разные части тела.
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