Правоохранители выяснили главный мотив убийства 20-летнего студента из Омска
Стал известен главный мотив убийства 20-летнего студента, который погиб в Омске в конце июня 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы Омской области.
По предварительной версии, трагедия случилась на почве личной неприязни. Скорее всего, шестеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет решили помочь подруге избавиться от навязчивого поклонника. Они заманили студента к заброшенному строению под предлогом передачи ценной вещи, связали ему руки и ноги строительной лентой, после чего перенесли на безлюдный участок. Там молодому человеку нанесли несколько ударов ножом в шею и грудную клетку, от которых он скончался на месте.
Следствие также проверяет другую версию. Существует вероятность, что погибший сулил обвиняемым заработок на некой финансовой операции, но не выполнил обещание, и в результате стал их жертвой.
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