Школьница сбежала из дома и стала жертвой трёх мужчин, которые обещали ей помочь

25 октября 2026, 03:39

В Индии задержали троих мужчин после надругательства над сбежавшей из дома школьницей

Фото: iStock/Boyloso

В Индии задержали троих местных жителей, подозреваемых в надругательстве над 15-летней школьницей. Об этом сообщает Times of India.