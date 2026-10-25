Школьница сбежала из дома и стала жертвой трёх мужчин, которые обещали ей помочь
В Индии задержали троих местных жителей, подозреваемых в надругательстве над 15-летней школьницей. Об этом сообщает Times of India.
Согласно материалу, девушка поссорилась с родителями из-за того, что не сдала экзамен на высокий балл, и сбежала из дома. Вместе с возлюбленным и его другом она отправилась в другой населённый пункт на поезде, однако на месте молодые люди дали ей немного денег и оставили одну.
В городе к школьнице подошли трое мужчин и предложили помощь. Они отвезли её на фестиваль, где один из новых знакомых изнасиловал девушку, а затем скрылся вместе с приятелем. Третий мужчина пообещал жениться на несовершеннолетней и уговорил её переночевать в его доме. Там он также надругался над пострадавшей. Впоследствии школьнице удалось сбежать.
Родственники девушки обратились в полицию с заявлением о пропаже. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители нашли несовершеннолетнюю и мужчин, которые принудили её к сексуальной связи.
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