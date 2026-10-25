В «ЛизаАлерт» заявили о заметном росте угрозы медведей для поисковиков
Опасность встреч с медведями во время поисковых мероприятий сейчас заметно выше, чем в предыдущие годы работы. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Он пояснил, что сейчас добровольцы находят следы хищников в разных регионах России, в том числе в Подмосковье. Отряд практически никогда не сталкивался с таким уровнем опасности с момента своего появления. Чтобы снизить риск, его участники стараются выходить на поиски группами и заранее обозначать своё присутствие шумом.
Ситуацию с поведением хищников ранее комментировал потомственный охотник Роман Архипов. Он объяснил, с чем может быть связано более агрессивное и менее осторожное поведение медведей по отношению к людям. По его мнению, возможная нехватка пищи на территории косолапых — не единственная причина участившихся нападений.
На прошлой неделе в Министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что за последние десять лет специалисты всё чаще фиксируют следы медведей рядом с населёнными пунктами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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