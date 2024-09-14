Правоохранители задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии

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Министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову задержали по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по республике.
Отмечается, что её задержали на 48 часов.
Поводом для этого, как сообщает прокуратура региона, является подозрение представителей министерства в заключении свыше 50 контрактов без проведения конкурентных процедур. Общая сумма этих соглашений превысила 35 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в пятницу силовики провели оперативные мероприятия в здании ведомства, а также провели работу с сотрудниками.
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Поводом для этого, как сообщает прокуратура региона, является подозрение представителей министерства в заключении свыше 50 контрактов без проведения конкурентных процедур. Общая сумма этих соглашений превысила 35 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в пятницу силовики провели оперативные мероприятия в здании ведомства, а также провели работу с сотрудниками.
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Анастасия Чинкова