Ректора подмосковного университета арестовали за посредничество во взятке

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Тверской суд Москвы арестовал ректора подмосковного Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что его подозревают по части 4 статьи 291.1 УК.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ: Посредничество во взяточничестве», — заявили в суде.Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.
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