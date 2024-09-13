Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Ректора подмосковного университета арестовали за посредничество во взятке

Ректора подмосковного университета арестовали за посредничество во взятке

13 сентября 2024, 17:22
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Тверской суд Москвы арестовал ректора подмосковного Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что его подозревают по части 4 статьи 291.1 УК.


«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ: Посредничество во взяточничестве», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.

Читайте также:

Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову

СК РФ задержал гендиректора ООО «Ленбытхим» по подозрению в мошенничестве
#суд
#ук
#меры
#ск рф
#сизо
#подмосковье
Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали за взятку
13 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Правоохранители задержали экс-первого зампреда правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что, находясь на своём посту, он курировал сразу несколько сфер: образования, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства территорий. На эту должность в апреле 2024 года его утвердила Мособлдума. До этого с 2021 года он был министром образования Подмосковья. В начале сентября чиновник покинул свой пост.

Бронштейн проходит по делу о получении взятки. По данной статье УК РФ ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до пятнадцати лет.

Следствие также обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте Бронштейна.

Читайте также:

Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников

В Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки

Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку
#задержание
#взятка
#подмосковье
#суд
#мособлдума
#наказание
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раздевались и танцевали стриптиз: директор интерната десять лет совращал детей-инвалидов, что известно
13 сентября 2024, 16:01

Фото: istock / filrom

Ивановский суд вынес приговор бывшему директору детского интерната, который на протяжении десяти лет совращал несовершеннолетних воспитанников. О том, что творилось за стенами дома для детей-инвалидов – читайте в материале «Радио 1».

Что известно об извращениях в интернате


Фото: istock/Motortion


Снаружи интернат в Чернцах выглядел вполне обычным: розовое здание не выдавало тех страшных испытаний, которым подвергались дети внутри. В этом учреждении находились несовершеннолетние с нарушениями интеллектуального и психического развития, многие из которых нуждались в постоянном медицинском наблюдении и лечении. Директор интерната Александр Цымбалюк, хорошо зная подопечных, использовал это в своих корыстных целях.

Один из бывших воспитанников, пожелавший остаться анонимным, поделился с журналистами «Известий», что неоднократно получал непристойные предложения от директора.

«Он просил меня станцевать стриптиз и часто приходил ко мне в комнату нетрезвым», — рассказал он.

В ходе следствия были допрошены десятки подопечных Цымбалюка. Все они заявляли – директор совершал в отношении них действия сексуального характера.


Приговор директору интерната


11 сентября Ивановский районный суд вынес приговор Александру Цымбалюку, признав его виновным в насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Ранее он был одним из самых уважаемых людей в регионе и на протяжении 11 лет возглавлял интернат. В течение долгого времени ему удавалось скрывать ужасные события, происходившие в стенах учреждения. Теперь ему предстоит отбыть 23 года в колонии строгого режима.

Даже после предъявления обвинений соседи Цымбалюка продолжали убеждать полицейских в его невиновности.

«Я бы никогда не подумала о нем ничего плохого», — уверяла одна из соседок.

В какой-то момент дочь Цымбалюка организовала стихийное движение в защиту отца. Она утверждала, что показания пострадавших не могут быть серьезными, поскольку они состоят на учете у специалистов и не отдают отчет своим словам.

«О чем можно говорить, если речь идет о детях-инвалидах, которые ежегодно проходят диспансеризацию в психиатрических учреждениях?» — настаивала дочь педофила.

В суде отметили, что некоторые из жертв Цымбалюка до сих пор посещают психологов и страдают от ночных кошмаров.

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Цымбалюк действовал с сообщником


В ходе следствия выяснилось, что у директора интерната был знакомый, который неоднократно был замечен в подозрительных действиях, связанных с детьми. Правоохранители установили, что под предлогом благих намерений этот человек брал детей под свое попечительство.

Он дарил детям игрушки и сладости, входил к несовершеннолетним в доверие и использовал предлог «помощи по хозяйству». Так, доверчивые дети оставались у злоумышленника переночевать. О том, что происходило с несовершеннолетними «в гостях» у приятеля Цымбалюка последнему было известно.

Читайте также:

Мыло из интим-магазина и ершик: девушка из Биробиджана устроила самосуд над соперницей, подробности

«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД

Насиловал в прямом эфире: в «чат-рулетку» попало видео с охранником из Якутии и 2-х летней девочкой
#суд
#приговор
#дети
#игрушки
#человек
#мужчины
#педофилия
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Товарный поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой
В США поезд снёс автомобиль с американской САУ M109 Paladin
13 сентября 2024, 15:48

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 18-колёсный грузовик застрял на железнодорожном переезде в городе Гуз-Крик. В результате столкновения с прибывающим поездом никто не пострадал. Однако получили повреждения конструкции переезда.

По словам очевидцев, водитель грузовика выбежал из кабины. Он отказался от медицинской помощи.

Предполагается, что в полуприцепе грузовика находилась самоходная артиллерийская установка.

Читайте также:

С начала года на переездах в Московской области было зарегистрировано 5 ДТП

Шесть вагонов с углём сошли с рельсов на железнодорожной трассе в Забайкалье

СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
#поезд
#грузовик
#оружие
#сша
#авария
#столкновение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пятиклассник до сотрясения мозга избил учительницу под Симферополем
Под Симферополем ученик избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона
13 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что учительница музыки отобрала у ребёнка телефон, поскольку он отвлекался на него во время занятия. Однако мальчику это не понравилось, он без спросу забрал свой телефон со стола учительницы и попытался уйти из класса.

Учительница потребовала объяснений такому поведению. Но вместо этого мальчик начал кричать, после чего ударил женщину в висок.

После произошедшего с пятиклассником провели беседу и назначили ему встречу с психологом. А у пострадавшей учительницы диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время она находится на больничном.

Данный инцидент заинтересовал региональное управление Следственного комитета и прокуратуру, которые приступили к проведению проверки.

Читайте также:

В России мальчику с разорванными внутренними органами отказали в госпитализации

Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

В Подмосковье собака растерзала четырехлетнюю девочку
#крым
#школьник
#учитель
#избиение
#телефон
#психолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье горит коксогазовый завод
13 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/abadonian

В подмосковном Видном вспыхнул мощный пожар на коксогазовом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, сейчас из здания завода проводится эвакуация сотрудников. Черный дым распространяется в сторону Москвы.

По предварительным данным, произошло возгорание мазутных отложений при проведении огневых работ на открытой площадке утилизации металлоконструкций.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. Всего задействовано два пожарных расчета. Угрозы распространения огня нет. Также нет пострадавших и погибших.

Читай также:

В Раменском потушили лесной пожар и нашли виновных в поджоге

В Москве горят два балкона многоэтажки на Пятницком шоссе, люди просят о помощи

В российском регионе загорелась крыша одного из цехов танкового завода
#пожарные
#эвакуация
#шоссе
#возгорание
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала стриптизёра, обещавшего «вытащить» военного с СВО за 3 млн рублей
13 сентября 2024, 14:04

Фото: iStock/abadonian

Сотрудники ФСБ задержали в Москве стриптизёра по кличке Маугли по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«По данным следствия, задержанный и его подельник обещали за три миллиона рублей помочь с увольнением военного, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Однако фактически на увольнение с военной службы они повлиять не могли, так как у них не было таких возможностей и полномочий», — говорится в сообщении.
Задержать обоих злоумышленников удалось в ходе оперативного эксперимента — после передачи им запрошенных денег.

Отмечается, что танцовщик стриптиза Станислав Тур, выступающий в клубах Москвы под псевдонимом Маугли, ранее был судим за подделку документов и кражу. Кроме того, в своих соцсетях он размещал информацию о том, что может «решить любой вопрос» с военкоматом и Госавтоинспекцией.

Читайте также:

Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

Полицейские поймали двух жителей Подмосковья, обокравших ювелирный магазин
#фсб
#москва
#мошенничество
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мыло из интим-магазина и ершик: девушка из Биробиджана устроила самосуд над соперницей, подробности
13 сентября 2024, 13:43

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Трагические события в Биробиджане произошли в 2020 году. Тогда 23-летняя Юлианна решила раз и навсегда разобраться со всеми, кто, как она считала, угрожал ее женскому счастью с парнем по имени Александр. О чудовищных издевательствах над соперницами и подробностях дела расскажет редакция «Радио 1».

Похищение и истязание соперницы

Фото: iStock/aradaphotography

14 октября 2020 года изрядно выпившая Юлианна подкараулила 16-летнюю девушку во дворе и напала на неё. Когда жертва не могла сопротивляться, она затолкала её в машину и увезла на съемную квартиру, где истязала несколько часов. Чтобы девушка не рассказала о случившемся полиции, Юлианна запугала её так, что у девушки не осталось выбора, кроме как молчать.

Оказалось, что 16-летняя школьница якобы состояла в отношениях с Александром, которого Юлианна считала своим молодым человеком.

После первой «победы» Юлианна, казалось, была полна решимости продолжать свою жестокую кампанию. Ровно через неделю она снова решила «защитить» своё женское счастье. От подруг она узнала о том, что ее возлюбленный якобы проявлял знаки внимания к некой 19-летней Наталье.


Унижения и издевательства на камеру


Вторая жертва ревнивицы позже расскажет правоохранителям, что в злополучную квартиру, в которой прежде была подвергнута издевательствам первая девушка, попала обманом.

«Мне позвонил знакомый и пригласил погулять. Я согласилась, и он приехал за мной на машине, в которой сидели еще несколько человек. Я сказала, что никуда не поеду, но тогда Юлианна вышла из салона и силой усадила меня внутрь. Я даже не знала, кто она», — рассказала Наталья.

Следующие несколько часов стали для девушки настоящей пыткой.

«Это был самый ужасный день в моей жизни. Мне пришлось чистить зубы ершиком и не только. Все просто смотрели и смеялись. Им это нравилось, а я делала всё возможное, чтобы выжить», — говорит девушка.

Юлианна таскала Наталью за волосы, била её, заставила раздеться на камеру.

Далее в качестве орудия для издевательств использовалось мыло из интим-магазина.

«Она утверждала, что у меня якобы была связь с ее Сашей. Но у нас ничего не было», — уверяет Наталья.

Девушка также не обратилась в полицию сразу после происшествия, так как была запугана. Однако позже Юлианна сама опубликовала в Сети видео с истязанием девушки. Вскоре на ролик обратили внимание правоохранители. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock/innovatedcaptures

Участникам истязаний предъявили обвинения


Все участники этой ужасной истории были незамедлительно задержаны. Фигурантам дела были предъявлены обвинения в похищении человека, истязании, покушении, совершении насильственных действий сексуального характера, угрозе убийством, незаконном обороте порнографических материалов.

Также выяснилось, что трое молодых людей, участвующих в издевательствах, не достигли совершеннолетия.

Читайте также:

Удалил губы и зубы: польский маньяк 4 года держал женщину на цепи в сарае

«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД

Насиловал в прямом эфире: в «чат-рулетку» попало видео с охранником из Якутии и 2-х летней девочкой
#уголовное похищение
#мужчины
#происшествия
#девушка
#школьница
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО
Бастрыкин потребовал дело по приговору мигранту за насилие над дочкой бойца СВО
13 сентября 2024, 13:31

Фото: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигранта, который изнасиловал несовершеннолетней дочь бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что таким образом председатель СКР отреагировал на сообщения о слишком мягком приговоре фигуранту.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о результатах расследования уголовного дела, а также по доводам публикации», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что все произошло в 2023 году в Челябинске, когда приезжий надругался над малолетней дочкой участника СВО. Областной следственный комитет тогда возбудил и расследовал уголовное дело по статье об изнасиловании.

Читайте также:

Следователи устанавливают личности напавших на школу в Беслане пяти террористов

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА

В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#сво
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку
13 сентября 2024, 13:24

Фото: iStock/Michał Chodyra

Челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщается в решении суда.
Отмечается, что инцидент произошёл в августе прошлого года. Уроженец Таджикистана вечером подвозил 16-летнюю девушку. Во время поездки он оказывал ей знаки внимания, после чего предложил поехать к нему. Когда девушка отказалась, он силой затащил её к себе домой и дважды изнасиловал. После этого он довёз пострадавшую до дома.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина не признал свою вину.

В мае 2024 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор таксисту. Его признали виновным и приговорили к восьми годам тюрьмы.

Однако недавно Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию мигранта, после чего значительно смягчил наказание. В частности, действия мужчины были переквалифицированы на статью об изнасиловании.

Поясняется, что изнасилование несовершенной признаётся только в том случае, если насильник знал или допускал по внешнему виду и поведению, что потерпевшая не достигла 18-летнего возраста.

В результате мигранту назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года вместе восьми с отбыванием наказания в колонии общего, а не строгого режима.

Читайте также:

Подросток изнасиловал туристку на одном из популярных курортов Европы

В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек

Мужчина изнасиловал и похитил бывшую жену
#суд
#мигрант
#приговор
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате