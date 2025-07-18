В Иркутске карма настигла потомственную колдунью, устроившую пожар ради обряда

18 июля 2025, 16:55

В Иркутске ведьму, совершившую обряд очищения, ждёт штраф за хулиганство

Фото: Istock/Dombili

В Иркутске 48-летнюю «потомственную колдунью» задержали за хулиганство из-за обряда, вызвавшего пожар в промзоне. Подробности сообщает МВД Медиа.





В отдел полиции города Иркутска обратился охранник организации, расположенной по улице Ярославского. Мужчина сообщил о возгорании. Прибывшие пожарные потушили огонь, не допустив его распространения на промышленные объекты. Позже полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, выявила поджигателя.



Подозреваемую оперативно задержали. Женщина, представившаяся «потомственной колдуньей» заявила, что она устроила пожар случайно, проводя обряд очищения от сглаза.

«Мне надо было воск сжечь свой рабочий. Там место силы было. Есть такие места силы, где нужно воск сжигать», — рассказала задержанная на допросе.