В Москве на станции метро юная модель впала в кому

В Москве умерла модель, впавшая в кому на станции метро «Пражская»
Фото: Istock/hank5

21-летняя московская модель Алина скончалась после внезапной комы. Об этом информирует ​ИА Регнум.



Инцидент случился весной, но подробности появились только сейчас. Девушка потеряла сознание на станции метро «Пражская». Медики, прибывшие на вызов, диагностировали кому неясного происхождения и экстренно доставили Алину в больницу Москвы.

Врачи не смогли спасти пациентку. Позже её брат-близнец сообщил эту новость в соцсетях. По его мнению, причиной могли стать запрещённые вещества, которые друзья предложили Алине.

По информации агентства, ранее девушка уже попадала в опасные ситуации. В 2023 году она выпала из окна седьмого этажа, но осталась жива. В 2024 году Алина попала в ДТП, получила травму головы и рассечение брови, но выжила.

Ольга Щелокова

