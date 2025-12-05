В Москве на станции метро юная модель впала в кому
21-летняя московская модель Алина скончалась после внезапной комы. Об этом информирует ИА Регнум.
Инцидент случился весной, но подробности появились только сейчас. Девушка потеряла сознание на станции метро «Пражская». Медики, прибывшие на вызов, диагностировали кому неясного происхождения и экстренно доставили Алину в больницу Москвы.
Врачи не смогли спасти пациентку. Позже её брат-близнец сообщил эту новость в соцсетях. По его мнению, причиной могли стать запрещённые вещества, которые друзья предложили Алине.
По информации агентства, ранее девушка уже попадала в опасные ситуации. В 2023 году она выпала из окна седьмого этажа, но осталась жива. В 2024 году Алина попала в ДТП, получила травму головы и рассечение брови, но выжила.
