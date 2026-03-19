Росгвардия протаранила автобус в Комсомольске-на-Амуре, пассажирка разбила голову
В Комсомольске-на-Амуре автомобиль Росгвардии протаранил рейсовый автобус, в результате пострадала пассажирка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно публикации, служебная Lada Granta двигалась на большой скорости по улице Пионерской в сторону Орджоникидзе. На перекрёстке водитель не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной.
В момент аварии в салоне рейсового транспорта находились десять человек. Травмы получила 45-летняя женщина — она «разбила голову». Остальные пассажиры не пострадали, но испытали сильный стресс. Более подробной информации о ДТП в материале пока не приводится.
