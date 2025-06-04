Baza: Россиянка чуть не погибла при спасении сына в Таиланде

04 июня 2025, 12:21

Фото: istockphoto/VacharapongW

Россиянка чуть не погибла во время спасения сына в Таиланде, пишет Telegram-канал Baza. В посте говорится, что ребенка унесло течением, мать бросилась за ним, не умея плавать.





