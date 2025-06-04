Baza: Россиянка чуть не погибла при спасении сына в Таиланде
Россиянка чуть не погибла во время спасения сына в Таиланде, пишет Telegram-канал Baza. В посте говорится, что ребенка унесло течением, мать бросилась за ним, не умея плавать.
«Парня в итоге достали, а про россиянку вспомнили только тогда, когда она уже пошла на дно», — сказано в материале.Уточняется, что, когда женщину вытащили, она была в бессознательном состоянии. Ее с сыном отправили в больницу в Паттайе. Сейчас за их жизнь борются медики.
В конце мая сообщалось о гибели российского туриста в Таиланде. Мужчина упал с девятого этажа в Паттайе, в районе Джомтьен. Известно, что погибшему Михаилу было 27 лет. Смерть наступила моментально. По предварительной информации, у него был психоз на фоне употребления запрещенных веществ.