Предпринимателя заочно обвинили в мошенничестве при создании культурного центра
В Красноярске генеральный директор строительной компании «Промстройинвест» заочно обвиняется в крупном мошенничестве и незаконных операциях с платежами на сумму свыше 74 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, речь идет об Армене Сукиасяне.
По версии следствия, в мае 2021 года фирма заключила государственный контракт с краевым «Управлением капитального строительства» на возведение культурно-просветительского центра в селе Казачинском. При этом подрядчик предоставил заказчику фиктивные акты выполненных работ, хотя объект не сдали в полном объеме. На основании этих документов компания получила денежные средства.
Кроме того, в период с января 2020 по август 2021 года директор «Промстройинвеста» оформлял подложные платежные поручения на перевод средств аффилированной структуре, указывая ложные основания для платежей. Таким образом из легального оборота вывели упомянутые деньги.
Уголовные дела уже возбудили.
