Стало известно, сколько денег мошенники украли у татарстанцев с начала года
С начала года мошенники украли у татарстанцев более миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.
По его словам, с начала года в Татарстане зарегистрировано 3 437 фактов мошенничества. Общая сумма похищенных средств составила 1 млрд 211 млн 729 тысяч рублей, добавил Юсупов.
Эта цифра внушительна, но всё же на 53 млн рублей меньше, чем в предыдущем году, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Москве мошенники выманили у 65-летнего пенсионера 30,7 млн рублей, начав схему с SMS о замене счётчика. Мужчина назвал код из SMS и договорился о визите специалиста, однако тут же осознал ошибку и прервал разговор.
Читайте также: