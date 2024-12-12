Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет

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Массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины произошла в одном из СНТ в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в СНТ «Богатырь». Председатель товарищества Дмитрий Мосесов запретил местным жителям самостоятельно подключать интернет в домах. Однако одна из жительниц всё же рискнула провести интернет. Когда Мосесов и его сын-боксёр увидели 65-летнего электрика, они сначала сломали его лестницу и разорвали провода, после чего избили пожилого мужчину.
Житель СНТ Юрий Сусов, ставший очевидцем избиения, рассказал, что электрика сначала несколько раз ударили, а затем кинули в канаву. Там председатель и его несовершеннолетний сын продолжили быть пенсионера уже ногами.
Чтобы остановить Мосесова и его сына Юрий распылил газовый баллончик. После этого председатель СНТ набросился на местного жителя с обвинениями в нападении. Однако весь произошедший конфликт был записан на видео, где видно, с чего началась массовая драка и кто её устроил.
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Житель СНТ Юрий Сусов, ставший очевидцем избиения, рассказал, что электрика сначала несколько раз ударили, а затем кинули в канаву. Там председатель и его несовершеннолетний сын продолжили быть пенсионера уже ногами.
Чтобы остановить Мосесова и его сына Юрий распылил газовый баллончик. После этого председатель СНТ набросился на местного жителя с обвинениями в нападении. Однако весь произошедший конфликт был записан на видео, где видно, с чего началась массовая драка и кто её устроил.
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Анастасия Чинкова