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Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет

Фото: iStock/Backiris

Фото: iStock/Backiris

Массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины произошла в одном из СНТ в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в СНТ «Богатырь». Председатель товарищества Дмитрий Мосесов запретил местным жителям самостоятельно подключать интернет в домах. Однако одна из жительниц всё же рискнула провести интернет. Когда Мосесов и его сын-боксёр увидели 65-летнего электрика, они сначала сломали его лестницу и разорвали провода, после чего избили пожилого мужчину.

Житель СНТ Юрий Сусов, ставший очевидцем избиения, рассказал, что электрика сначала несколько раз ударили, а затем кинули в канаву. Там председатель и его несовершеннолетний сын продолжили быть пенсионера уже ногами.



Чтобы остановить Мосесова и его сына Юрий распылил газовый баллончик. После этого председатель СНТ набросился на местного жителя с обвинениями в нападении. Однако весь произошедший конфликт был записан на видео, где видно, с чего началась массовая драка и кто её устроил.

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#избиение
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#конфликт
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#снт
#подросток
В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомцу ради спасения родителей
12 декабря 2024, 10:34

Фото: iStock/Rawf8

В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомому мужчине, чтобы спасти родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина, представившийся Ильёй, 17 ноября написал четверокласснице с угрозами снять все деньги со счетов её родителей, если она не выполнит его условия – прислать его интимные фото и видео. Девочка сильно напугалась и сделала всё, что сказал мужчина, чтобы спасти своих родителей. Получив фото и видео Илья сразу же удалил всё из чата.

На следующий день бабушка школьницы узнала о переписке и сразу же написала Илье. Он начал требовать с неё 15 тысяч рублей, чтобы фото и видео внучки не попали в интернет. Бабушка на этот шантаж не поддалась и сразу же рассказала обо всём отцу девочки, который подал заявление в полицию. В отношении незнакомца было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время его разыскивают.

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Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет
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#уголовное видео
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#мужчина
#девочка
#полиция
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В Коломне поймали двух курьеров телефонных мошенников
12 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto.com/Rawf8

Двух молодых людей 18 и 22 лет из Рязанской области и Санкт-Петербурга задержали в Коломне за пособничество телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стала 77-летняя жительница Коломны. Сначала ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», под предлогом замены электросчётчиков попросил назвать код из СМС. Пенсионерка назвала цифры, и на этом разговор закончился. Но затем ей позвонили якобы из ФСБ и министерства финансового мониторинга и, запугав угрозой мошенников, убедили снять все сбережения и передать их курьеру для «размещения на безопасном счёте». Женщина обналичила 4 млн рублей и отдала их пришедшему к подъезду молодому человеку», — говорится в сообщении.
На следующий день мошенники вновь позвонили и стали убеждать жертву снять деньги с её счёта в другом банке — 3 млн рублей. Женщина вновь поверила обману, однако сотрудница банка проявила бдительность и объяснила клиентке, что с ней общаются мошенники.

Пенсионерка обратилась в полицию, и дальнейшая «передача денег» прошла под контролем оперативников. Пенсионерка передала ещё одному подошедшему курьеру муляж, а затем сотрудники полиции провели задержание. В ходе расследования удалось задержать также и первого курьера.

Оба задержанных рассказали, что нашли эту подработку через интернет. Они должны были забирать деньги по указанным адресам и переводить на счета «работодателей», оставляя себе процент от суммы. Расследование продолжается.

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#коломна
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#деньги
#полиция
#мвд московской области
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ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
«Известия»: ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
12 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали пособника ГУР Минобороны Украины, который планировал совершить теракт в Донецке против российских военных. Об этом сообщили «Известия».
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей», — говорится в публикации издания.

Как оказалось, задержанный хотел установить взрывное устройство на служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Все необходимые компоненты были подготовлены сотрудниками ГУР и заложены в тайнике.

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#минобороны
#днр
#гур украины
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Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
12 декабря 2024, 04:04

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Над казарменными зданиями специального полка полиции в Грозном был сбит украинский беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 00.55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Кадыров пояснил, что в результате происшествия легкие ранения получили четыре бойца караула. Взорвавшийся в небе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты здания вызвали небольшой пожар, который быстро ликвидировали.

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#кадыров
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В США двухлетний ребенок застрелил свою мать
12 декабря 2024, 02:41

Фото: iStock/ipopba

В США двухлетний мальчик нашел пистолет и застрелил собственную мать. Об этом сообщает Daily Mail.
Происшествие случилось в городе Фресно штата Калифорния. Как оказалось, ребенок нашел пистолет в комнате и случайно выстрелил в 22-летнюю мать. Врачам спасти жизнь девушки не удалось.

Выяснилось, что оружие оставил 18-летний возлюбленный матери. Ему выдвинуто обвинение по ненадлежащему хранению огнестрельного оружия и созданию ситуации, представляющей угрозу для жизни ребенка. У девушки также остался восьмимесячный малыш.

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#происшествие
#оружие
#пистолет
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Mash: жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
12 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом. Этим поделились в Mash.
«Жители Грозного сообщают о взрыве в городе», — передает telegram-канал.

По предварительным данным, причиной взрыва стал сбитый украинский беспилотник. Со слов местных, звук пролетающего дрона был услышан в районе часа ночи. После раздался хлопок.

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Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек
12 декабря 2024, 01:52

Фото: iStock/peterscode

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до семи человек. Об этом рассказали в правительстве региона.
«В министерстве здравоохранения региона уточнили информацию о числе пострадавших – с места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом - количество пострадавших возросло до 7 человек», — говорится в сообщении telegram-канала.

В правительстве региона отметили, что тяжелых травм у пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» сообщало об аварии под Новосибирском. В ДТП пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся. В салоне автобуса находилось 45 пассажиров.

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Reuters:: в Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту

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Reuters: в Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту
12 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Susann Guenther

В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. Об этом пишет агентство Reuters.
По предварительной информации, в списке утонувших значится два человека. Происшествие случилось к югу от тунисского города Шебба.

Агентство ссылается британскую компанию Ambrey. Она занимается вопросами безопасности на воде. Дополнительной информации о происшествии пока нет.

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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи

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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи
Strana.ua: экс-игрок сборной Украины Милевский задержан за договорные матчи
12 декабря 2024, 00:51

Артем Милевский (Фото: РИА Новости/Алексей Беликов)

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский был задержан по делу об организации договорных матчей. Об этом пишет Strana.ua.
По информации издания, футболистом являлся членом организации, занимающейся организацией подставных матчей. Свою деятельность злоумышленники осуществляли на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Преступники заставляли игроков специально проигрывать в матчах.

Свою известность Милевский получил по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. К тому же футболист 50 раз играл в майке сборной Украины.

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