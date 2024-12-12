В Коломне поймали двух курьеров телефонных мошенников

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Двух молодых людей 18 и 22 лет из Рязанской области и Санкт-Петербурга задержали в Коломне за пособничество телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стала 77-летняя жительница Коломны. Сначала ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», под предлогом замены электросчётчиков попросил назвать код из СМС. Пенсионерка назвала цифры, и на этом разговор закончился. Но затем ей позвонили якобы из ФСБ и министерства финансового мониторинга и, запугав угрозой мошенников, убедили снять все сбережения и передать их курьеру для «размещения на безопасном счёте». Женщина обналичила 4 млн рублей и отдала их пришедшему к подъезду молодому человеку», — говорится в сообщении.На следующий день мошенники вновь позвонили и стали убеждать жертву снять деньги с её счёта в другом банке — 3 млн рублей. Женщина вновь поверила обману, однако сотрудница банка проявила бдительность и объяснила клиентке, что с ней общаются мошенники.
Пенсионерка обратилась в полицию, и дальнейшая «передача денег» прошла под контролем оперативников. Пенсионерка передала ещё одному подошедшему курьеру муляж, а затем сотрудники полиции провели задержание. В ходе расследования удалось задержать также и первого курьера.
Оба задержанных рассказали, что нашли эту подработку через интернет. Они должны были забирать деньги по указанным адресам и переводить на счета «работодателей», оставляя себе процент от суммы. Расследование продолжается.
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