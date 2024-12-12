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В Коломне поймали двух курьеров телефонных мошенников

Фото: istockphoto.com/Rawf8

Фото: istockphoto.com/Rawf8

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Двух молодых людей 18 и 22 лет из Рязанской области и Санкт-Петербурга задержали в Коломне за пособничество телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стала 77-летняя жительница Коломны. Сначала ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», под предлогом замены электросчётчиков попросил назвать код из СМС. Пенсионерка назвала цифры, и на этом разговор закончился. Но затем ей позвонили якобы из ФСБ и министерства финансового мониторинга и, запугав угрозой мошенников, убедили снять все сбережения и передать их курьеру для «размещения на безопасном счёте». Женщина обналичила 4 млн рублей и отдала их пришедшему к подъезду молодому человеку», — говорится в сообщении.
На следующий день мошенники вновь позвонили и стали убеждать жертву снять деньги с её счёта в другом банке — 3 млн рублей. Женщина вновь поверила обману, однако сотрудница банка проявила бдительность и объяснила клиентке, что с ней общаются мошенники.



Пенсионерка обратилась в полицию, и дальнейшая «передача денег» прошла под контролем оперативников. Пенсионерка передала ещё одному подошедшему курьеру муляж, а затем сотрудники полиции провели задержание. В ходе расследования удалось задержать также и первого курьера.

Оба задержанных рассказали, что нашли эту подработку через интернет. Они должны были забирать деньги по указанным адресам и переводить на счета «работодателей», оставляя себе процент от суммы. Расследование продолжается.

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ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
«Известия»: ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
12 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали пособника ГУР Минобороны Украины, который планировал совершить теракт в Донецке против российских военных. Об этом сообщили «Известия».
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей», — говорится в публикации издания.

Как оказалось, задержанный хотел установить взрывное устройство на служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Все необходимые компоненты были подготовлены сотрудниками ГУР и заложены в тайнике.

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Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
12 декабря 2024, 04:04

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Над казарменными зданиями специального полка полиции в Грозном был сбит украинский беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 00.55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Кадыров пояснил, что в результате происшествия легкие ранения получили четыре бойца караула. Взорвавшийся в небе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты здания вызвали небольшой пожар, который быстро ликвидировали.

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В США двухлетний ребенок застрелил свою мать
12 декабря 2024, 02:41

Фото: iStock/ipopba

В США двухлетний мальчик нашел пистолет и застрелил собственную мать. Об этом сообщает Daily Mail.
Происшествие случилось в городе Фресно штата Калифорния. Как оказалось, ребенок нашел пистолет в комнате и случайно выстрелил в 22-летнюю мать. Врачам спасти жизнь девушки не удалось.

Выяснилось, что оружие оставил 18-летний возлюбленный матери. Ему выдвинуто обвинение по ненадлежащему хранению огнестрельного оружия и созданию ситуации, представляющей угрозу для жизни ребенка. У девушки также остался восьмимесячный малыш.

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#оружие
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Mash: жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
12 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом. Этим поделились в Mash.
«Жители Грозного сообщают о взрыве в городе», — передает telegram-канал.

По предварительным данным, причиной взрыва стал сбитый украинский беспилотник. Со слов местных, звук пролетающего дрона был услышан в районе часа ночи. После раздался хлопок.

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Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек
12 декабря 2024, 01:52

Фото: iStock/peterscode

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до семи человек. Об этом рассказали в правительстве региона.
«В министерстве здравоохранения региона уточнили информацию о числе пострадавших – с места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом - количество пострадавших возросло до 7 человек», — говорится в сообщении telegram-канала.

В правительстве региона отметили, что тяжелых травм у пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» сообщало об аварии под Новосибирском. В ДТП пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся. В салоне автобуса находилось 45 пассажиров.

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Reuters: в Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту
12 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Susann Guenther

В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. Об этом пишет агентство Reuters.
По предварительной информации, в списке утонувших значится два человека. Происшествие случилось к югу от тунисского города Шебба.

Агентство ссылается британскую компанию Ambrey. Она занимается вопросами безопасности на воде. Дополнительной информации о происшествии пока нет.

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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи

Перед Новым годом выросла активность мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

В Ливане растерзали водителя автобуса за портрет Насраллы
#происшествие
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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи
Strana.ua: экс-игрок сборной Украины Милевский задержан за договорные матчи
12 декабря 2024, 00:51

Артем Милевский (Фото: РИА Новости/Алексей Беликов)

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский был задержан по делу об организации договорных матчей. Об этом пишет Strana.ua.
По информации издания, футболистом являлся членом организации, занимающейся организацией подставных матчей. Свою деятельность злоумышленники осуществляли на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Преступники заставляли игроков специально проигрывать в матчах.

Свою известность Милевский получил по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. К тому же футболист 50 раз играл в майке сборной Украины.

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Перед Новым годом выросла активность мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
11 декабря 2024, 23:00

Фото: iStock/artoleshko

Наиболее заметный рост мошеннической активности традиционно наблюдается перед праздниками, каникулами и во время крупных акций. В связи с близящимися новогодними праздниками стало возрастать количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Как сообщил CEO BrandSecurity Руслан Кривулин, пользователям сети следует быть особенно внимательными и соблюдать правила цифровой безопасности.
«Особую осторожность стоит проявлять при получении предложений о скидках в соцсетях и мессенджерах от якобы сотрудников тревел-компаний. Надежные бренды публикуют информацию о таких акциях исключительно через свои официальные каналы и никогда не продают авиабилеты через личные сообщения», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время основным инструментом, которым пользуются мошенники, остаются мессенджеры, сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В разговоре с RT он подчеркнул, что лидером среди таких приложений по количеству телефонных звонков является Viber.
«Я, наверное, выделил бы Viber, потому что там огромное количество идет звонков. WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим.ред.) — в основном это фишинг. Также популярен Telegram, но там скорее похищение аккаунта и также вредоносные ссылки, которые присылаются. Поэтому, наверное, по градации я бы на первое место поставил Viber, потом Telegram и потом WhatsApp», — поделился юрист.
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#деньги
#эксперт
#мошенники
#юрист
#похищение
#telegram
#мессенджеры
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В Ливане растерзали водителя автобуса за портрет Насраллы
11 декабря 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Абед Абделькадер

В Ливане толпа агрессивных людей растерзала водителя автобуса. Причиной стало то, что на лобовом стекле они увидели закреплённый портрет Хасана Насраллы.
Об этом в своём телеграм-канале написал политический консультант Игорь Дмитриев. Он подчеркнул, что напавшие на мужчину люди были суннитами и предположил, что «Хезболлу» из Ливана будут «выкорчёвывать» любыми методами.

Инцидент произошёл в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди увидели на лобовом стекле автобуса портрет политического лидера шиитского движения «Хезболла». Разъярённая толпа вытащила мужчину из автобуса. Водителя жестоко избили, ударили ножом и оставили истекать кровью.

В период войны с Израилем 2006 года и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления.

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#общество
#инцидент
#люди
#ливан
#хезболла
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