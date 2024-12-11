В Иркутске мать напала на педиатра из-за бахил

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В Иркутске мать шестилетней девочки избила педиатра, которого она вызвала на дом из-за болезни ребёнка. Следователи начали проверку. Об этом сообщают в региональном управлении СК РФ.
Инцидент, по информации ведомства, произошёл 2 декабря. Причиной такого неадекватного поведения стало отсутствие бахил у врача.
На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.
Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации.
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На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.
Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации.
Читайте также:
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Анастасия Ларина