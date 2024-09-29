Представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган задержали

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Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами спецнзала «Ахмат». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Мошенники оказались цыганами. Волонтеры вышли на их след и сообщили спецназу «Ахмат».
По данным «РВ», преступники занимались торговлей краденым.
Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что мошенникам удалось посредство обмана заработать на дорогие автомобили.
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«Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации.
По данным «РВ», преступники занимались торговлей краденым.
Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что мошенникам удалось посредство обмана заработать на дорогие автомобили.
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Александр Климов