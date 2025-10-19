Достижения.рф

Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный»

Фото: iStock/welcomeinside

Премьер балетной труппы Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что артист упал и не смог самостоятельно подняться.

После инцидента театр объявил дополнительный антракт и закрыл занавес. Вместо Лобухина роль царя Ивана Грозного продолжил исполнять другой артист – Егор Геращенко.

Михаил Лобухин выступает в Большом театре с 2010 года и считается одним из ведущих исполнителей. В 2018 году его удостоили звания Заслуженного артиста России. О серьёзности полученной травмы пока информации нет.

Зрители рассказали SHOT, что после падения артиста на сцене атмосфера в зале заметно изменилась, после чего руководство театра объявило незапланированный антракт.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0