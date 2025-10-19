В российском городе 16-летнего подростка нашли мёртвым за компьютером

19 октября 2025, 20:56

Следствие выясняет обстоятельства смерти подростка в Ломоносове

Фото: Istock/junpinzon

В городе Ломоносове произошёл трагический инцидент, связанный со смертью подростка. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Чрезвычайное происшествие случилось в квартире на улице Победы. Тело 16-летнего юноши обнаружили в его комнате за компьютером. Подростка нашёл его отчим. В семье растёт ещё один ребёнок.

«Причину смерти установить не удалось, тело отправили в морг для выяснения всех обстоятельств», — сказано в сообщении.