В российском городе 16-летнего подростка нашли мёртвым за компьютером
Следствие выясняет обстоятельства смерти подростка в Ломоносове
В городе Ломоносове произошёл трагический инцидент, связанный со смертью подростка. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в квартире на улице Победы. Тело 16-летнего юноши обнаружили в его комнате за компьютером. Подростка нашёл его отчим. В семье растёт ещё один ребёнок.
«Причину смерти установить не удалось, тело отправили в морг для выяснения всех обстоятельств», — сказано в сообщении.По предварительной информации, семья не состояла на учёте в социальных службах. У погибшего подростка не было конфликтов с матерью или отчимом. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге таксист стрелял в пьяного пассажира на глазах у его сына.