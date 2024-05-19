Стало известно, кто вышел на связь после жесткой посадки вертолета Раиси

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После крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на связь вышел имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, однако сейчас до него не получается дозвониться, сообщает Fars.
Инцидент с вертолетом Раиси произошел у села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, по данным Tasnim. В кортеже было три вертолета, два из них приземлились успешно. Жесткая посадка произошла из-за тумана в этом районе.
На борту находились президент Ирана Ибрахим Раиси, имам мечети и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиян. Их местонахождение неизвестно.
В Красном Полумесяце сообщили, что количество спасательных групп, отправленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. В районе продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, включая возможность направить помощь по воздуху.
Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым.
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На борту находились президент Ирана Ибрахим Раиси, имам мечети и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиян. Их местонахождение неизвестно.
В Красном Полумесяце сообщили, что количество спасательных групп, отправленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. В районе продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, включая возможность направить помощь по воздуху.
Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым.
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Артем Кузьмин