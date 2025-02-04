Mash: план «Перехват» объявили на западе Москвы

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План «Перехват» объявили на западе Москвы и в других районах города столичные полицейские. Как пишет Mash, разыскивается «Мерседес» черного цвета без номеров.
На автомобиле могут скрываться злоумышленники, которые устроили потасовку со стрельбой в районе Филевского парка.
Два фигуранта уже задержаны, в настоящее время идет допрос.
Перед этим стало известно, что в Новой Москве погибли две женщины в результате наезда внедорожника. Как уточнили в ГАИ, все произошло на улице Чернышова. По информации «112», школьник госпитализирован, а бабушка и мама ребенка погибли.
По данным прокуратуры, пешеходный переход, где случилась авария, не регулировался.
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Два фигуранта уже задержаны, в настоящее время идет допрос.
Перед этим стало известно, что в Новой Москве погибли две женщины в результате наезда внедорожника. Как уточнили в ГАИ, все произошло на улице Чернышова. По информации «112», школьник госпитализирован, а бабушка и мама ребенка погибли.
По данным прокуратуры, пешеходный переход, где случилась авария, не регулировался.
Читайте также:
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Никита Кротов