В Болгарии жительницу Украины подозревают в убийстве собственных детей

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В Болгарии украинка стала подозреваемой в деле об убийстве собственных детей пяти и 11 лет. Об этом информирует Blitz.
Уточняется, что тела детей с многочисленными ножевыми ранениями обнаружил их отец в селе Вакарел, где семья арендовала дом. После совершения преступления женщина попыталась покончить с собой.
Согласно информации источника, правоохранители ее задержали. На Украине подозреваемая состояла на учете у психиатра. Точный диагноз женщины не сообщается.
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Екатерина Коршунова