Преподаватель МГУ Кржевов пропал в Тверской области

31 июля 2026, 15:09

Фото: iStock/blinow61

Доктор философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов пропал без вести в Тверской области. Об этом сообщается на странице местного волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» в социальной сети «ВКонтакте».





По предварительным данным, преподаватель отдыхал вместе с сыном в гостинице в деревне Новые Ельцы и перестал выходить на связь. Последний раз его видели 26 июля возле озера Селигер. Волонтеры начали обследовать зеленые массивы Осташковского округа. К поискам подключились кинологи с собаками, операторы беспилотников, сотрудники МЧС и МВД, а также местные жители.

«Лес не прощает ошибок, но мы делаем все, чтобы не дать природе забрать его», — говорится в посте.