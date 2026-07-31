В Москве Маяковского арестовали за приставания к девушкам

31 июля 2026, 14:48

Суд арестовал москвича на 15 суток за нецензурную брань и приставания к девушкам

Фото: Istock/blinow61

Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста 25-летнему Артемию Маяковскому за порчу клумбы, приставания к девушкам и нецензурную брань. Подробности приводит пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.