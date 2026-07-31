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В Москве Маяковского арестовали за приставания к девушкам

Суд арестовал москвича на 15 суток за нецензурную брань и приставания к девушкам
Фото: Istock/blinow61

Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста 25-летнему Артемию Маяковскому за порчу клумбы, приставания к девушкам и нецензурную брань. Подробности приводит пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Из судебных материалов следует, что инцидент произошёл вечером 30 июля на Бутырской улице. Маяковский подошёл к зданию банка, начал вырывать растения с клумбы и разбрасывать их по земле.

Затем он обратился к находившимся рядом девушкам, стал приставать к ним и мешать прохожим. При этом мужчина нецензурно выражался в адрес окружающих. На место прибыли сотрудники полиции и потребовали от Маяковского прекратить противоправные действия.

Тот не отреагировал на их требования и продолжил своё поведение. Судья квалифицировал действия обвиняемого по статье о хулиганстве и назначил ему административный арест на 15 суток.

Ольга Щелокова

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