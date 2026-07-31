В Ленобласти педофил растлевал детей и снимал с ними порно

31 июля 2026, 14:47

Жителя Соснового Бора будут судить за растление детей и съёмку порноматериалов

Фото: Istock/BrianAJackson

В Ленинградской области передали в суд дело 24-летнего жителя Соснового Бора. Следствие обвиняет его в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК России по региону.