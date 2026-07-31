В Ленобласти педофил растлевал детей и снимал с ними порно
В Ленинградской области передали в суд дело 24-летнего жителя Соснового Бора. Следствие обвиняет его в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Обвиняемый фотографировал детей и снимал их на видео, изготавливал порнографические материалы и хранил их на своём устройстве.
Ему вменяют развратные действия, насильственные действия сексуального характера, понуждение к сексуальным действиям через интернет, нарушение неприкосновенности частной жизни и использование детей в порносъёмке.
Всего следствие насчитывает 17 эпизодов. На время следствия суд заключил фигуранта под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили материалы в суд для рассмотрения по существу.
До этого сообщалось об аналогичном случае в Омске. Там мужчина годами вёл интимную переписку с девочками и насиловал их при встречах.
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