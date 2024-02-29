«Преступная гостеприимность»: Женщина прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах

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Жительница Калужской области прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, 73-летняя жительница Обнинска Татьяна К.прописывала в своем жилье приезжих с 2009 года. По словам пенсионерка, делает она это бесплатно и, таким образом, помогает работягам получить российское гражданство, а заодно привлекает рабочую силу в регион.
По данным из Обнинского суда, в двух квартирах за 15 лет зарегистрировалось 10 593 человека. За этот период в отношении «добродушной» хозяйки возбудили шесть уголовных дел по незаконной прописке жильцов, общая сумма штрафа составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Из них пенсионерка выплатила только 150к.
Теперь россиянке запретили регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, в другой – больше пяти.
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Алина Юрчак