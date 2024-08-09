Преступная группировка похитила тысячи человеческих тел для изготовления протезов

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В Китае преступники похитили из крематориев и медлабораторий порядка четырёх тысяч тел для изготовления медицинских протезов. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на юриста И Шэнхуа.
Отмечается, что в настоящее время полиция города Тайюань расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов. Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконным путём скупала части тела в нескольких провинциях Китая. Всего за незаконный оборот костных тканей она заработала порядка 53 миллионов долларов.
Во время обыска полиция изъяла у компании 18 тонн костей и свыше 4 тысяч готовым или практически завершённых протезов.
Среди многочисленных поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Сотрудники его и других крематориев сотрудничали с преступниками и самостоятельно готовили тела к транспортировке и дальнейшей обработке.
В общей сложности было задержано 75 подозреваемых в участии в данной преступной схеме.
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Во время обыска полиция изъяла у компании 18 тонн костей и свыше 4 тысяч готовым или практически завершённых протезов.
Среди многочисленных поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Сотрудники его и других крематориев сотрудничали с преступниками и самостоятельно готовили тела к транспортировке и дальнейшей обработке.
В общей сложности было задержано 75 подозреваемых в участии в данной преступной схеме.
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Анастасия Чинкова