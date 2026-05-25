Сотни домов остались без воды после ЧП в Вологде

25 мая 2026, 02:11

Более 400 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Вологде

В Вологде прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего без жизненно важного ресурса остались жители 440 домов на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс‑службе Главного управления МЧС по региону.