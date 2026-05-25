Сотни домов остались без воды после ЧП в Вологде
В Вологде прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего без жизненно важного ресурса остались жители 440 домов на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс‑службе Главного управления МЧС по региону.
Авария случилась в районе улицы Гагарина, 89. По данным ведомства, сразу после обнаружения повреждения начались восстановительные работы.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проинформировал о ходе устранения последствий прорыва. В своем Telegram‑канале глава региона уточнил, что основные работы планируется завершить до 02:00 мск. После этого на объекте приступят к ремонтным мероприятиям.
Ранее в Москве потоки горячей воды хлынули на городскую улицу. В результате прорыва женщина получила ожоги.
