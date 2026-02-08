Достижения.рф

Преступника, из-за которого хотели вернуть смертную казнь, нашли мертвым в СИЗО

Тело обвиняемого в убийствах и изнасилованиях Абдырова нашли в СИЗО Бишкека
Фото: iStock/allanswart

Кумарбека Абдырова, обвиняемого в серии жестоких преступлений, из-за которых в Киргизии призывали вернуть смертную казнь, скончался в СИЗО Бишкека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Государственной службы исполнения наказаний республики.



В материале говорится, что заключенного нашли без признаков жизни в своей камере. Прибывшие медики пытались оказать помощь, но спасти его было невозможно.

На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится доследственная проверка с участием прокуратуры. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

В 2025 году Абдыров признал вину по делу об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки. После этого преступления президент Киргизии Садыр Жапаров публично выступил за возвращение в республику смертной казни, но Конституционный суд страны не поддержал такую инициативу.

Кроме того, по данным МВД, Абдыров может быть причастен и к другим убийствам с изнасилованиями.

Лидия Пономарева

