Преступника, из-за которого хотели вернуть смертную казнь, нашли мертвым в СИЗО

08 февраля 2026, 12:59

Тело обвиняемого в убийствах и изнасилованиях Абдырова нашли в СИЗО Бишкека

Фото: iStock/allanswart

Кумарбека Абдырова, обвиняемого в серии жестоких преступлений, из-за которых в Киргизии призывали вернуть смертную казнь, скончался в СИЗО Бишкека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Государственной службы исполнения наказаний республики.