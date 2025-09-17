В Челябинской области к мечети подкинули свиную голову и подожгли здание

17 сентября 2025, 08:13

Фото: iStock/undefined undefined

В селе Чесма Челябинской области к новой мечети подкинули свиную голову, а через две недели здание подожгли. Об этом сообщает местный портал 74.RU со ссылкой на районную администрацию и МЧС.