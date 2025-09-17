В Челябинской области к мечети подкинули свиную голову и подожгли здание
В селе Чесма Челябинской области к новой мечети подкинули свиную голову, а через две недели здание подожгли. Об этом сообщает местный портал 74.RU со ссылкой на районную администрацию и МЧС.
Уточняется, что голову принесли 31 августа, а поджог совершили 12 сентября. Злоумышленники снимали свои действия на видео, сопровождая их оскорблениями и экстремистскими высказываниями. Пожар потушил сторож, повреждений нет.
Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев связал эти события с подобными инцидентами в Краснодарском крае и во Франции, назвав их провокациями. Правоохранители проводят расследование, ведется поиск подозреваемых.
Известно, что мечеть в селе открыли прошлой осенью. В настоящее время она продолжает работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что житель Анапы подкинул свиную голову к мечети в Адыгее.
