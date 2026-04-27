Достижения.рф

Преступницу, скрывавшуюся два года, обнаружили в вентиляции

В США женщину, два года назад пустившуюся в бега, нашли в вентиляции
Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В США задержали Кайлу Маккензи по обвинению в уголовном преступлении. В течение двух лет женщине удавалось прятаться от закона, однако теперь она под арестом. Об этом сообщает издание People.



20 апреля полиция получила информацию, в соответствии с которой Маккензи находится в доме в Моултри, штат Джорджия. С 2024 года женщину разыскивают правоохранительные органы. По сообщению шерифа, у Кайлы был непогашенный ордер на арест за уголовное преступление.

Когда полиция приехала на место нахождения преступника, им удолось обнаружить женщину в вентиляционном отверстии кондиционера, после чего ее арестовали.

Сейчас Маккензи находится под следствием. Помимо предыдущего обвинения, её могут судить и за то, что она скрывалась от полиции.

Стажер

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0