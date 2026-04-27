Преступницу, скрывавшуюся два года, обнаружили в вентиляции
В США задержали Кайлу Маккензи по обвинению в уголовном преступлении. В течение двух лет женщине удавалось прятаться от закона, однако теперь она под арестом. Об этом сообщает издание People.
20 апреля полиция получила информацию, в соответствии с которой Маккензи находится в доме в Моултри, штат Джорджия. С 2024 года женщину разыскивают правоохранительные органы. По сообщению шерифа, у Кайлы был непогашенный ордер на арест за уголовное преступление.
Когда полиция приехала на место нахождения преступника, им удолось обнаружить женщину в вентиляционном отверстии кондиционера, после чего ее арестовали.
Сейчас Маккензи находится под следствием. Помимо предыдущего обвинения, её могут судить и за то, что она скрывалась от полиции.
