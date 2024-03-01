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Президент Федерации бодибилдинга загорелась в своем авто из-за подкуренной сигареты

SHOT: Экс-чемпионка РФ по бодибилдингу Богрунова загорелась в собственной машине
01 марта 2024, 08:58
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова загорелась в собственной машине в Москве. Девушка неудачно подкурила сигарету и была госпитализирована с сильными ожогами. Об этом информирует Телеграм-канал SHOT.


По данным источника, 41‑летняя спортсменка случайно подпалила свои волосы в автомобиле во время поездки в столичном районе Строгино. Богрунову доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с сильными ожогами лица, шеи и рук.

Ирина Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лёжа, победитель и призёр большого количества российских и европейских соревнований по бодибилдингу в нескольких категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.

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#президент
#волосы
#спорт
#сигареты
#возгорание
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Аргентина выдала России риелтора, укравшую 150 млн рублей
МВД: Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей
01 марта 2024, 09:22

Фото: istock / HStocks

Власти Аргентины передали России Людмилу Авдюхину, разыскиваемую по подозрению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аргентинские полицейские в аэропорту города Буэнос-Айреса передали гражданку РФ сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

По данным следствия, в 2022 году женщина была руководителем риелторского агентства в Барнауле. Она брала большие суммы у покупателей недвижимости на хранение для дальнейшей передачи продавцам. Женщина предлагала им сделать выгодные инвестиции в покупку недвижимости, но не выполняла условия сделок.

В результате россиянка похитила более 150 миллионов рублей и покинула Россию. Сейчас в отношении риэлтора расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. О местоположении женщины стало известно в 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола.

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#уголовное аргентина
#мошенничество
#хищение
#уголовное дело
#ирина волк
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В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов
01 марта 2024, 09:20

Фото: Фотобанк МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнего приезжего из Рязанской области по подозрению в серии краж из торговых аппаратов с едой и напитками, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник некоторое время работал в компании по установке вендинговых аппаратов и сделал себе дубликаты ключей от них. Затем он уволился и несколько месяцев забирал деньги из автоматов, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что деньги он тратил на покупку еды и одежды, а также на погашение долгов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#климовск
#кража
#полиция
#подольск
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Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске
01 марта 2024, 09:08

Фото: istock / aapsky

Беспилотники ВСУ пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, к предприятию летели три дрона одновременно. Все летательные аппараты были обнаружены системой РЭБ и перехвачены. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

На заводе, который пытались атаковать БПЛА ВСУ производятся основные компоненты боеголовок к ракетным комплексам, сообщает телеграм-канал.

Информацию о ликвидации дронов над Нижегородской областью ранее подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков. Он назвал атаку террористической и отметил, что БПЛА были сбиты над промзоной.

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#бпла
#происшествия
#опасность
#мэр
#всу
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В Петербурге трехмесячный младенец получил травму после нападения отца на его мать
01 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трехмесячная девочка из Санкт-Петербурга госпитализирована из-за травм, полученных в ходе конфликта родителей, сообщает издание «Фонтанка».
Отец грудного ребенка начал избивать свою супругу в тот момент, когда у нее на руках находился младенец. В результате ребенок выпал из рук матери на пол. Прибывшие на место происшествия медики поставили трёхмесячной девочке диагноз ушиб головы. Мужчина вскоре после произошедшего покинул квартиру, его ищут правоохранители.

Прежде в Иркутске женщину на глазах у ребенка избил ее супруг. Причиной конфликта стало нежелание мужчины оставлять с ней их совместного сына. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#младенец
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#медики
#происшествия
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В военно-космической академии выявили преступную группу среди преподавателей
«Ъ»: четырех преподавателей академии ВКС при Минобороны арестовали за махинации
01 марта 2024, 07:43

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, которые организовали преступную группу, занимающуюся созданием фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в Министерстве обороны, Группа из двух преподавателей, Артемия Павлова и Владимира Авдеева, и двух начальников кафедр военного вуза, Кирилла Цветкова и Андрея Назарова включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов.

По данным следователей, во время махинаций преступная группа присвоила 8 444 444 рубля.

Следствие запросило суд избрать фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста до апреля. Помимо этого, им запрещено комментировать дело в СМИ, пользоваться интернетом и любыми средствами связи кроме связи с защитниками и следствием и вызов оперативных служб.

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#суд
#дело
#сми
#следствие
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В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: Ракетная угроза в Курской области отменена
01 марта 2024, 06:00

Фото: iStock/vadimrysev

Ракетная угроза в Курской области была отменена спустя шесть часов, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта.
«Внимание! Ракетная тревога отменена», – написал области.

Напомним, что ракетная тревога в Курске и Курской области была объявлена 29 февраля в 21:38 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Владимир Гладков сообщил, что в небе регион российской ПВО был сбит беспилотный аппарат.

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#происшествие
#ракета
#курская область
#тревога
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Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Губернатор Гладков: российская ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе
29 февраля 2024, 23:40

Фото: iStock/rancho_runner

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила БПЛА в Корочанском районе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
По словам главы региона, беспилотник «самолетного типа был уничтожен между населенными пунктами Городище и Резников».

В результате происшествия пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее губернатор Курской области Роман Стасовой сообщил о ракетной опасности в Курсе и регионе.

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#белгород
#бпла
#беспилотник
#пво
#происшествия
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На украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного
29 февраля 2024, 22:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В украинском Тернополе возбудили уголовное дело в отношении сотрудников военкомата из-за смерти мужчины после посещения учреждения, об этом сообщает Генпрокуратура Украины на своей странице в социальной сети.
По предварительной версии, 25 февраля 2024 49-летний военнообязанный мужчина прибыл в военкомат для сверки данных. Два дня спустя он всё ещё находился в тернопольском военкомате. Его состояние резко ухудшилось, он потерял сознание, упал и ударился головой. Прибывший на место происшествия врачи смогли только констатировать смерть мужчины.

«Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий», — сообщили в украинском надзорном ведомстве.

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#украина
#военком
#смерть
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В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу из-за денег
29 февраля 2024, 20:43

Фото: iStock/PamWalker68

Кировский районный суд Новосибирска арестовал местного жителя, который пытался сжечь свою сожительницу, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следствия, между жителем Новосибирска и его сожительницей разгорелась ссора, в результате которой мужчина вылил на голову возлюбленной легковоспламеняющуюся жидкостью и собирался поджечь. Женщине повезло, что у сожителя не сработала зажигалка. Сообщается, что ссора развязалась после того, как мужчина узнал о переводе его партнёршей денег на счёт ребёнка.

На суде фигурант уверял, что хотел только напугать сожительницу, однако, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое особо жестоким способом.

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#суд
#поджог
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