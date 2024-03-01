Президент Федерации бодибилдинга загорелась в своем авто из-за подкуренной сигареты

Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова загорелась в собственной машине в Москве. Девушка неудачно подкурила сигарету и была госпитализирована с сильными ожогами. Об этом информирует Телеграм-канал SHOT.