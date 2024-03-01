Президент Федерации бодибилдинга загорелась в своем авто из-за подкуренной сигареты

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Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова загорелась в собственной машине в Москве. Девушка неудачно подкурила сигарету и была госпитализирована с сильными ожогами. Об этом информирует Телеграм-канал SHOT.
По данным источника, 41‑летняя спортсменка случайно подпалила свои волосы в автомобиле во время поездки в столичном районе Строгино. Богрунову доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с сильными ожогами лица, шеи и рук.
Ирина Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лёжа, победитель и призёр большого количества российских и европейских соревнований по бодибилдингу в нескольких категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.
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