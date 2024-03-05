Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении 14-летнего сына

Фото: istock /BrianAJackson
Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении сына. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным следствия, 39-летний Амаяк Давыдов издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру. Это происходило более двух лет: с января 2020-го по октябрь 2022-го. В отношении Давыдова возбуждено дело по двум статьям: о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.
Кроме президентства в ФКС, Давыдов является заместителем председателя Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.
Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Shot: над Керчью прогремели взрывы
Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане
Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля
Кроме президентства в ФКС, Давыдов является заместителем председателя Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.
Читайте также:
Shot: над Керчью прогремели взрывы
Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане
Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля
Алина Юрчак