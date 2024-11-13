Президент Польши Дуда отрезал кусочек своего пальца

Анджей Дуда (Фото: riamediabank/ Алексей Витвицкий)
Президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца на правой руке в ходе несчастного случая дома, информирует польский портал Onet.
«Потребовалась небольшая [медицинская] процедура», — передал секретарь президентской канцелярии Войцех Коларский.
По словам представителя Дуды, глава государства получил травму правой руки в личное от работы время, а не когда он исполнял обязанности президента.
Войцех Коларский не стал раскрывать детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».
Ранее выяснилось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич получил переломы запястья и пальцев при падении с велосипеда. В больнице ему наложили гипс. После произошедшего Ринкевич написал на своей странице в социальной сети, что его велосезон окончен и выразил благодарность медикам «за помощь не очень умному пациенту».
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