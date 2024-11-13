Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Президент Польши Дуда отрезал кусочек своего пальца

Президент Польши Дуда отрезал кусочек своего пальца

Президент Польши травмировал палец из-за несчастного случая
Анджей Дуда (Фото: riamediabank/ Алексей Витвицкий)

Анджей Дуда (Фото: riamediabank/ Алексей Витвицкий)

Президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца на правой руке в ходе несчастного случая дома, информирует польский портал Onet.
«Потребовалась небольшая [медицинская] процедура», — передал секретарь президентской канцелярии Войцех Коларский.

По словам представителя Дуды, глава государства получил травму правой руки в личное от работы время, а не когда он исполнял обязанности президента.



Войцех Коларский не стал раскрывать детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».

Ранее выяснилось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич получил переломы запястья и пальцев при падении с велосипеда. В больнице ему наложили гипс. После произошедшего Ринкевич написал на своей странице в социальной сети, что его велосезон окончен и выразил благодарность медикам «за помощь не очень умному пациенту».

Читайте также:

В Польше обнаружили массовое захоронение пленных бойцов Красной армии

Президент Польши уколол Украину, напомнив о сотрудничестве с Гитлером

Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским
#помощь
#президент
#польша
#травма
В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха
13 ноября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени в цехе по производству мебельной продукции произошла трагедия. Из-за разрыва отопительного котла погибли два человека.
Трагический инцидент произошёл днём 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. После взрыва под обломками оказались директор и один из сотрудников предприятия. Оба мужчины получили смертельные ранения.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты и работники прокуратуры. Ведётся доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников фабрики, устанавливают все детали и подробности происшедшего. Изымается вся документация, связанная с техникой безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.

Читайте также:

360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте

Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
#проверка
#следователи
#инцидент
#мужчины
#предприятия
#работники
#служба
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве
13 ноября 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/ru/SergeyPankratov

Пресс насмерть раздавил мужчину на производстве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на предприятии в Северном Медведково. Рабочий попал в тигельный пресс в цеху по производству упаковки.

На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке

Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку

При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек
#трагедия
#производство
#человек
#рабочий
#смерть
#москва
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке
13 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/ru/Fedorovekb

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, ее задержали за нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Однако сама блогерша утверждает, что никого не оскорбляла.

По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.

В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Читайте также:

Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку

При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек

СК РФ завёл уголовное дело после взрыва автомобиля военного в Севастополе
#подмосковье
#дело
#уголовное дело
#женщина
#участок
#хулиганство
#авто
#жк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Организаторов госпереворота в Киргизии задержали до 10 января
13 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/ HStocks

Членов группировки, которые планировали массовые беспорядки и последующий захват власти в Киргизии, будут держать под стражей минимум до 10 января, информирует пресс-служба Верховного суда республики Киргизия.
«По решению суда все задержанные в рамках этого дела взяты под стражу до 10 января 2025 года», — передала представитель суда.

Согласно киргизскому законодательству, после истечения этого срока следственные органы могут подать ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

12 ноября МВД Киргизии заявило о задержании группировки из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Они намеревались инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.

По версии следствия, в день выборов в местные органы власти 17 ноября группировка хотела «под предлогом проведения национальных спортивных игр призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку» с целью последующего «насильственного захвата власти».

Правонарушителям предъявили обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, покушении на насильственный захват власти, участии гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

Читайте также:

Силовики изъяли оружие с патронами у пытавшихся захватить власть в Кыргызстане

ВС Демократической Республики Конго предотвратили госпереворот

Военные в Боливии устроили госпереворот
#мвд
#власть
#человек
#киргизия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку
Двое мужчин избили и изнасиловали девушку в Подмосковье
13 ноября 2024, 17:02

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, все произошло 10 ноября в квартире на улице Школьная. Мужчина повалили девушку на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. Однако на этом они не остановились. Один из молодых людей изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.

Девушка обратилась в полицию. Обоих задержали и возбудили уголовное дело.

Известно, что пострадавшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика. После случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.

Читайте также:

Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть

12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

Экс-участник шоу «Голос 60 » домогался 12-летней школьницы
#дело
#трагедия
#помощь
#уголовное дело
#подростки
#шоу
#мужчина
#изнасилование
#девушка
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оставившие часть в Коченево военные перед побегом разгромили её — видео
Самовольно ставившие часть в Коченево военные перед побегом разгромили её
13 ноября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Появились подробности дезертирства российских солдат в Новосибирской области. Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем посёлке Коченево военнослужащие перед побегом разгромили её.
Свои действия дезертиры снимали на видео, сообщает телеграм-канал Baza, в распоряжении которого оказалась видеозапись. На кадрах видно, как солдаты бегают по помещениям, крушат стены и мебель, бьют окна, разбивают доску почёта. Один из них, комментируя происходящее, называет ситуацию настоящим бунтом.

О побеге стало известно сегодня рано утром. Семерых сбежавших военнослужащих уже задержали правоохранители. Поиски ещё пятерых продолжаются. Предположительно, они могли перебраться в соседнюю Кемеровскую область. Следователи выясняют, могли ли у дезертиров быть сообщники.






Читайте также:

В Новосибирской области раскрыли личности семерых дезертиров

Полицейские задержали еще троих дезертиров в Новосибирской области

Суд отправил в колонию военного, пропустившего службу в Новый год
#следователи
#поиски
#видео
#мебель
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованному за взятки ректору российского вуза вменяют распространение порно
13 ноября 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Арестованному за взятки ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому вменяют ещё одну статью. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте порнографических материалов.
В июне Ленинский районный суд города Воронежа арестовал Ендовицкого по делу о взятке, напоминает телеграм-канал Mash. Также был арестован заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, который был посредником при даче взятки. В конце 2022 года жена ректора ВГУ пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина провалила защиту. Тогда Ендовицкий заплатил полтора миллиона рублей, чтобы жена всё-таки стала доктором наук.

В процессе следствия правоохранители нашли в телефоне ректора 11 роликов порнографического содержания с разными девушками. Теперь ему вменяют ещё одну статью: за незаконное распространение порнографических материалов.

Читайте также:

Адвокат экс-замглавы Минобороны Попова: генерал обустроил дачу на свои деньги

Блиновская будет жить на 20 тысяч в месяц: что ждет признанную банкротом «королеву марафонов» и кому отойдут ее миллиарды

Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года
#суд
#женщина
#ректор
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины
13 ноября 2024, 15:45

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

Преступники семь дней следили за капитаном 1-го ранга Черноморского флота до того, как взорвать его автомобиль. Взрыв был устроен в Севастополе на улице Тараса Шевченко.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в следственных органах. Неизвестные установили взрывное устройство под днищем автомобиля российского военного моряка со стороны водителя. Затем оно было приведено в действие дистанционным способом. Офицеру оторвало обе ноги, спасти его врачи не сумели.

Следствие сразу посчитало основной версией расправы над капитаном, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, заказным убийством. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки. На Украине местный телеканал уже сообщил, что взрыв автомобиля в Севастополе был спланированной операцией СБУ.

Читайте также:

СБУ заявила о причастности к убийству российского военного в Севастополе

Ветеран «Альфы» сделал тревожный прогноз после теракта в Севастополе

В Севастополе подорвали машину с капитаном Черномоского флота: личность погибшего, связь с ВСУ
#врачи
#взрыв
#данные
#следствие
#сбу
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек
13 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/grafoto

Один человек пострадал во время сильного пожара в общежитии в районе Выхино-Жулебино в Москве. У него колото резаные раны.
По предварительным данным, травмы он получил, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар начался на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии имени Скрябина на Ташкентской улице. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Несколько человек оказались заблокированы в помещениях. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали их через окна.

Эвакуировано было 247 человек. Всего в общежитии проживали 470 студентов. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 65 квадратных метров.

Читайте также:

Из-за пожара в общежитии ветеринарной академии несколько человек заблокировано

Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек

Геройский поступок: пожарный рискуя отогнал бензовоз от огня
#пожар
#травмы
#человек
#возгорание
#сотрудники
#общежитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате