В Польше обнаружили массовое захоронение пленных бойцов Красной армии

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Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили ранее не известное массовое захоронение попавших в плен к нацистам бойцов Красной армии. Братская могила с останками почти 200 военнопленных была найдена в городе Старград на севере Польши.
Об этом сотрудники университета рассказали в эфире радиостанции RMF24. Во время Второй мировой войны в тех местах располагался один из крупнейших концентрационных лагерей Третьего рейха Stalag II. Пребывание там не пережили около шести тысяч человек. Это были советские военнопленные, а также мирные жители, вывезенные из Варшавы после подавления восстания в 1944 году.
Руководитель научного коллектива профессор Анджей Оссовский рассказал, что Stalag II был открыт в 1939 году после вторжения нацистских войск в Польшу. Кроме поляков, там были военнопленные из Бельгии, Франции, позже из США. Летом 1941 года туда стали доставлять взятых в плен солдат Красной армии. Анализ останков и опознавательных знаков позволил установить, что захоронение было создано в декабре 1941 года.
По словам учёного, данное исследование массового захоронения и останков узников концлагеря имеет не только научную, но и гуманитарную ценность. Оно позволит восстановить память о жертвах и станет вкладом в восстановление исторической справедливости.
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Руководитель научного коллектива профессор Анджей Оссовский рассказал, что Stalag II был открыт в 1939 году после вторжения нацистских войск в Польшу. Кроме поляков, там были военнопленные из Бельгии, Франции, позже из США. Летом 1941 года туда стали доставлять взятых в плен солдат Красной армии. Анализ останков и опознавательных знаков позволил установить, что захоронение было создано в декабре 1941 года.
По словам учёного, данное исследование массового захоронения и останков узников концлагеря имеет не только научную, но и гуманитарную ценность. Оно позволит восстановить память о жертвах и станет вкладом в восстановление исторической справедливости.
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Александр Бойцов