Асад с семьей прибыл в Москву, РФ предоставила ему убежище

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Кремле.
Отмечалось, что Башар Асад со своим семейством пребывает в Москве.
Ещё источник подчеркнул, что вооруженная сирийская оппозиция гарантировала безопасность российским военным базам, которые находятся в Сирии и всем дипломатическим учреждениям.
Накануне Министерство иностранных дел РФ дало подтверждение тому, что Башар Асад сложил президентские полномочия и уехал из Сирии. Тогда местонахождение Асада там не указывали.
МИД РФ отмечало, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии, а ещё сказал передать власть мирным путем.
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«Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — обратил внимание собеседник агентства в Кремле.
Ещё источник подчеркнул, что вооруженная сирийская оппозиция гарантировала безопасность российским военным базам, которые находятся в Сирии и всем дипломатическим учреждениям.
Накануне Министерство иностранных дел РФ дало подтверждение тому, что Башар Асад сложил президентские полномочия и уехал из Сирии. Тогда местонахождение Асада там не указывали.
МИД РФ отмечало, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии, а ещё сказал передать власть мирным путем.
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Ольга Енгалычева