Президент РС МОПЧ Новицкий усомнился в смертной казни террористов из «Крокуса»

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Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий выразил сомнение в том, что к террористам, напавшим на людей в прошлую пятницу в «Крокус Сити Холле» возможно будет применить смертную казнь даже при законодательном принятии последней.
«Законы, утверждающие ответственность — а смертная казнь утяжеляющее ответственность наказание, — обратной силы не имеют. Поэтому в данном случае им это наказание, безусловно, не грозит», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Новицкий.
При этом, и сам вопрос принятия смертной казни на законодательном уровне в России всё ещё не решён. По словам эксперта, подобные законодательные инициативы не принимаются за считанные дни, и процесс прохождения документа может занимать время.
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