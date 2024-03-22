МИД Узбекистана осудил теракт в «Крокусе»

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МИД Узбекистана решительно осудил теракт в концертном зале под Москвой. Также теракт осудило правительство Египта. Власти стран выразили соболезнование народу России.
Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе».
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