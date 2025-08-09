Выпивший суррогатную чачу россиянин отказался от госпитализации из-за детей и умер
Один из туристов, скончавшихся от отравления суррогатной чачей в Сочи, возможно, мог бы выжить, если бы не отказался от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина приехал на отдых с женой и детьми из Комсомольска-на-Амуре. Уже по пути домой супруге стало плохо – её сняли с поезда и доставили в больницу в городе Россошь. Муж отвёз детей в гостиницу, а затем поехал к жене в медучреждение.
Во время визита у него самого появились симптомы отравления, врачи поставили капельницу. Однако после того как стало известно, что спасти супругу не удалось, он отказался от госпитализации, обеспокоенный состоянием детей, и вернулся к ним в гостиницу.
Через несколько часов мужчина потерял сознание в номере. Его старшая дочь вызвала скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу Воронежа, но спасти его не удалось.
По последним данным, в Краснодарском крае от отравления чачей, содержащей метиловый спирт, пострадали 12 человек. Десятерых, включая супругов из Комсомольска-на-Амуре, спасти не удалось. Ведётся расследование, полиция ищет производителей и распространителей поддельного алкоголя.
