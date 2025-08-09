Выпивший суррогатную чачу россиянин отказался от госпитализации из-за детей и умер

09 августа 2025, 13:05

Один из отравившихся чачей в Сочи туристов мог выжить, но поспешил к детям

Фото: iStock/gorodenkoff

Один из туристов, скончавшихся от отравления суррогатной чачей в Сочи, возможно, мог бы выжить, если бы не отказался от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.