Презиент Мадуро: в Венесуэле задержаны наемники из Украины, готовившие теракты

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В Венесуэле были задержаны наемники из Украины, которые подготавливали теракты на территории страны. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, передают в РИА Новости.
«Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов... два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших с Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну... Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — рассказал глава государства.
Как отметил Мадуро, группировка состояла из семи человек, двое из которых были гражданами США, трое с Украины, а еще двое колумбийцами. В ближайшее время подозреваемые должны дать признательные показания. Президент оценил задержанных как: «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле».
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Иван Мусатов