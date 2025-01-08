В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга

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В американском Чикаго был застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета».
«В американском Чикаго убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Его семье, оставшейся без кормильца, необходима материальная и психологическая помощь», — пишут в издании.
Источники уточняют, что убитый являлся гражданином Кыргызстана. В Санкт Петербурге у мужчины остались жена и трое детей. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа и прощания с ним. По информации Kaktus.media, мужчина был убит бандитами, которые после угнали его машину.
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