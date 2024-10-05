При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадал мужчина

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Один человек пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рабочее предпритятие в Воронежской области. Об инциденте сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение руки.
В ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию в Воронеже. Позднее на одном из этих предприятий возник пожар.
По словам Гусева, ранее несколько беспилотников были перехвачены и подавлены в регионе силами подразделений ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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В ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию в Воронеже. Позднее на одном из этих предприятий возник пожар.
По словам Гусева, ранее несколько беспилотников были перехвачены и подавлены в регионе силами подразделений ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Александр Климов