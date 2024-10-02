Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на грузовики под Белгородом погиб один человек

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Один человек погиб в результате атаки беспилотника со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал чиновник.
Кроме того, ранение получил водитель второй машины. Мужчину госпитализировали, у него минно-взрывная рана. После оказания медпомощи, ему позволили лечиться амбулаторно.
На месте происшествия работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются.
Ранее Гладков сообщал о четырех пострадавших при обстреле ВСУ.
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