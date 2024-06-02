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При детонации боеприпаса под Белгородом погиб замглавы Корочанского района

02 июня 2024, 09:54
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

При взрыве боеприпаса ВСУ погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением БПЛА минувшим утром. Шесть мирных граждан пострадали.

Позже Гладков сообщил, что в Корочанском районе в результате взрыва боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко.



Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и сообщил, что им будет оказана необходимая помощь.
Также ранения получили главы сельских поселений - Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, которые в момент атаки ВСУ также находились на рабочем месте.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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#белгородская область
В Стамбуле обрушился четырехэтажный дом
AHaber: в Стамбуле обрушился четырехэтажный дом
02 июня 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Обрушение четырехэтажного дома произошло в Стамбуле. Об этом сообщает AHaber. На месте работают оперативные службы. Под завалами есть люди.
«Жилой дом по неустановленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже», – говорится в сообщении.

Есть информация, что имеется как минимум один выживший — мужчину из-под завалов достали спасатели, положили на носилки, передав медикам.

В апреле в Стамбуле случился пожар в шестнадцатиэтажке. Очаг был в ночном клубе, размещенном в подвале, где делали ремонт. По некоторой информации, перед пожаром произошел взрыв. Сообщали о 29 погибших, из которых большая часть строителей.

После произошедшего турецкая полиция задержала девятерых человек, включая менеджера и хозяев заведения.

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#мир
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ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области: что известно о погибших и масштабах разрушений
ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб замглавы Корочанского района Нечипоренко
02 июня 2024, 10:59

Фото: Istock/Sergii Vasylchenko

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область с использованием дронов. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко, еще несколько чиновников получили ранения. О том, что известно об атаке ВСУ на регион расскажет редакция «Радио 1».

Замглавы района Белгородской области погиб при детонации боеприпаса


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о гибели заместителя главы администрации Корочанского района – секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко. По его словам, чиновник получил несовместимые с жизнью травмы в результате детонации боеприпаса ВСУ.

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Нечипоренко и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. При каких обстоятельствах произошла трагедия, Гладков не указал.

Ранения получили также глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.

Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду


В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные граждане


Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино, сообщил Гладков. Он уточнил, что пятеро граждан получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья.

В настоящее время медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

В Белгороде прогремела серия взрывов


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе в 05:11 по мск. После запуска сирены прозвучала серия взрывов разной степени интенсивности. По данным издания РИА Новости, сигнал оповещения сработал в районе Харьковской горы, а во время взрывов в домах дрожали стекла.

Через некоторое время после объявления ракетной опасности Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором сообщил, что по итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход.

«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — сообщил глава региона.

В 09:38 по мск губернатор Гладков вновь сообщил об объявлении ракетной опасности.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в своем телеграм-канале.

В 09:55 ракетная опасность была отменена.

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#киев
#белгородская область
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На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
Baza: первый замминистра ЖКХ Ставрополья Силюкова подпала под уголовное дело
02 июня 2024, 09:07

Фото: сайт СК РФ

Уголовное дело возбуждено на первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольгу Силюкову, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, чиновница подозревается в проведении махинаций с квартирами для детей сирот. Предварительно, ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Следственные органы выяснили, что в 2014 году министерство заключило контракты на приобретение жилплощади для детей, оставшихся без попечения родителей.

Через несколько лет выяснилось, что квартиры к проживанию не готовы, хотя Силюкова подписала акты приемки-передачи жилья.

В настоящее время на замминистра ЖКХ Ставрополья возбуждено дело. Мера пресечения не избрана.

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#ущерб
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Украинца с бронхиальной астмой отправили на фронт
02 июня 2024, 06:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) мобилизовали его в ряды армии с бронхиальной астмой, передает РИА Новости.
По его словам, 14 ноября 2023 года сотрудники ТЦК «затолкали» его в машину на улице села Новосевастополя Николаевской области и отвезли в военкомат. После заполнения документов его отправили на медицинскую комиссию, которая по словам собеседника, заняла 15 минут.

Водян с детства страдал бронхиальной астмой, у него также была диагностирована двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.

Ранее пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук заявил, что его мобилизовали, хотя он ограниченно годен только к военной службе. В военкомате Мельничук сказали, что он ограниченно годен, несмотря на гипоплазию левой почки.

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#армия
#солдаты
#всу
#украина
#призыв
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В Белгороде прозвучала серия взрывов
В Белгороде прозвучала серия взрывов, запущена сирена
02 июня 2024, 06:20

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде произошла серия взрывов, в городе запущена сирена, передает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы в небе различной интенсивности произошли в районе Харьковской горы во время сигнала о ракетной опасности.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условия прекращения обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, они будут остановлены после установки контроля над населенным пунктом Казачья Лопань.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

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#всу
#белгородская область
#взрыв
#воздушная тревога
#минобороны рф
#вячеслав гладков
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Подготовка теракта и оборот оружия: в чем обвиняют сотрудников «Крокуса»
02 июня 2024, 06:05

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холла». Согласно постановлению Басманного суда, еще два человека находятся под подпиской о невыезде. В документе сообщается о возбуждении нескольких уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. О том, в отношении кого и за что проходит судебный процесс – в материале «Радио 1».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»


1 июня стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом (СК) России по отношению к двум сотрудникам концертного зала. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, они категорически отрицают свою вину. В то же время следствие не до конца убеждено в виновности обвиняемых.

Главная претензия к сотрудникам концертного зала сводится к тому, что многие зрители не имели возможность покинуть «Крокус», поскольку пожарные выходы из здания были перекрыты. По словам фигурантов дела, пожарные выходы, напротив, были открыты, но террористы заблокировали пути отхода.


ФСБ раскрыла одну из целей теракта


Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одна из целей теракта в «Крокус Сити Холле» заключалась в желании нанести ущерб отношениям России и стран СНГ.

По его словам, заказчики теракта стремились к нанесению ущерба взаимоотношениям при помощи релегиощных и национальных факторов. Бортников отметил, что расследование данного дела осуществлялось в сотрудничества со спецслужбами и правоохранительными органами таких государства, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.


В апреле президент России Владимир Путин также отозвался о цели теракта в «Крокусе», заявив, что заказчики теракта пытались нанести ущерб единству и целостности России.

«Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» – заявил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия как пример межконфессионального единства и согласия не может числиться объектом нападений со стороны исламских фундаменталистов и радикалов.

Причастность Украины к теракту


Директор ФСБ заявил, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале. Бортников сказал,что расследование инцидента продолжается.

https://radio1.ru/news/politika/v-fsb-zayavili-o-prichastnosti-razvedki-ukraini-k-teraktu-v-krokuse/">
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила,что следы,обнаруженные в терактах, ведут к Украине.

«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, считает, что нет никаких сомнений в прямой причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#оон
#мид рф
#украина
#александр бортников
#фсб
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В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила,что следы,обнаруженные в терактах, ведут к Украине.«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, считает, что нет никаких сомнений в прямой причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале.Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.Читайте также:Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»В Минобороны Франции заявили о помощи России в вопросе по «Крокусу»"/>
КНДР запустила 600 наполненных навозом воздушных шаров в Южную Корею
Yonhap: КНДР запустила 600 воздушных шаров с навозом в сторону Южной Кореи
02 июня 2024, 05:51

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом, сообщило информационное агентство Yonhap.
Отмечается, что речь идет об уже обнаруженных военными воздушных шарах. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо.

29 мая Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. Недавно официальные лица КНДР объявили, что будут реагировать на распространение в Сеуле пропагандистских материалов, в том числе листовок с критикой Ким Чен Ына.

После инцидента заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что этот акт является свободой слова Пхеньяна и правом, которое Сеул должен уважать. Она добавил, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».

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#южная корея
#воздушные шары
#мусор
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На Украине сообщили о гибели 45 уклонистов при попытке побега из страны
Госпогранслужба Украины: 45 уклонистов погибли при побеге из страны
02 июня 2024, 05:06

Фото: iStock/Михаил Руденко

Около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.

По данным Государственной пограничной службы, пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Европейским Союзом. Пресс-служба назвала таких граждан «жертвами авантюризма или трусости». Отмечается, что только в течение мая десять человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех человек, которые пытались бежать из страны в Румынию на надувных детских кругах. По данным ведомства, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели попасть в Румынию по реке Тиса.

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#пограничники
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В Нижний Новгород доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном
МЧС России доставил в Нижний Новгород пострадавших по время взрыва в Грозном
02 июня 2024, 03:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Грозном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
30 мая пострадавшие получили ожоги по причине взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадали один взрослый и четыре несовершеннолетних. Уточняется, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа из резинового шланга.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожно»).

Ранее в городе Боровичи Новгородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва частично обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали два человека.

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