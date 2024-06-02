При детонации боеприпаса под Белгородом погиб замглавы Корочанского района

Фото: iStock/Leonid Ikan
При взрыве боеприпаса ВСУ погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением БПЛА минувшим утром. Шесть мирных граждан пострадали.
Позже Гладков сообщил, что в Корочанском районе в результате взрыва боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко.
Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и сообщил, что им будет оказана необходимая помощь.
Также ранения получили главы сельских поселений - Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, которые в момент атаки ВСУ также находились на рабочем месте.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Появились кадры воронки от рухнувшего в Татарстане БПЛА
Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Краснодарским краем
Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого
Позже Гладков сообщил, что в Корочанском районе в результате взрыва боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко.
Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и сообщил, что им будет оказана необходимая помощь.
Также ранения получили главы сельских поселений - Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, которые в момент атаки ВСУ также находились на рабочем месте.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Появились кадры воронки от рухнувшего в Татарстане БПЛА
Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Краснодарским краем
Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого
Анастасия Хохлова