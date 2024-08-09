При крушении пассажирского самолёта в Бразилии никто не выжил

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При крушении пассажирского лайнера в Бразилии никто не выжил. Об этом сообщил портал G1, ссылаясь на префектуру города Виньеда, где произошла трагедия.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились 58 пассажиров четыре члена экипажа. Он следовал по маршруту Каскавель – Гуарульюс.
На опубликованных кадрах видно, как судно в какой-то момент начинает вращаться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После оно скрылось за лесным массивом, откуда раздался взрыв и пошёл густой чёрный дым. Что стало причиной крушения на данный момент неизвестно.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют причины произошедшего и осматривают упавший самолёт.
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На опубликованных кадрах видно, как судно в какой-то момент начинает вращаться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После оно скрылось за лесным массивом, откуда раздался взрыв и пошёл густой чёрный дым. Что стало причиной крушения на данный момент неизвестно.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют причины произошедшего и осматривают упавший самолёт.
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Анастасия Чинкова