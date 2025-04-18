Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах

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Российская туристка Екатерина рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Девушка поделилась, что в последний момент смогла увидеть нападающего хищника и успела оттолкнуть, потому рана от укуса получилась рваная. По ее словам, страховая отказала ей в компенсации медицинских расходов.
«Если бы я просто плавала в океане, это был бы какой-то форс-мажор, то, наверное, они бы это покрыли. А поскольку какая-то экскурсия была, направленная на это, то они как бы ответственности за это не несут, то есть ты сам идешь на риск, осознавая, что с тобой может что-то случиться. <…> Они мне так разъяснили», — отметила Екатерина в разговоре с «Известиями».Вместе с тем кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлов объяснил, почему акула-нянька могла напасть на туристку. В беседе с RT он отметил, что эти рыбы — безобидные слеповатые существа, которые живут на дне и питаются падалью. По его мнению, акула могла спутать руку россиянки с едой.
«Они подслеповаты. Если человек размахивает руками, акула думает — это тоже еда. У них маленькие тупые зубы, и раны будут неглубокими. Они еду как бы всасывают. <…> И может быть инфекция, поэтому рану надо обработать или обратиться за профессиональной помощью», — рассказал биолог.Читайте также:
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Данил Пономарев