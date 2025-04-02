В Свердловской области обрушилась шахта, где под завалами остался человек

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В Свердловской области произошло обрушение шахты, где под завалами остался один человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников», — рассказали в ведомстве.
На данный момент на шахте проводятся спасательные работы. В общей сложности задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники. По предварительным данным, с аварийного участка смогли выбраться шестеро рабочих. Под завалами остался один человек.
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Иван Мусатов