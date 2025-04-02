В Москве в Lamborghini Егора Крида врезался таксист под веществами

Егор Крид (Фото: Телеграм @egorkreed)
В Москве в Lamborghini Егора Крида на светофоре врезался таксист, который, предположительно, находился под действием наркотиков. Об этом рассказал сам певец в своем telegram-канале.
«Видимо был под чем-то, как сказали пассажиры, которые в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу были внутри его салона», — поделился Крид.
Артист отметил, что в результате удара на автомобиле таксиста деформировалась дверь. По итогу водитель не смог покинуть машину. Виновника ДТП забрали правоохранители. Крид уточнил, что ремонт будет оплачен за счет страховки и компании, на которую работал таксист.
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