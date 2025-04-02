Российские врачи спасли от ампутации руку девушки, которую зажало в оборудовании

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В российском регионе спасли руку 27-летней девушки, которой грозила ампутация после того, как ее зажало в оборудовании. Об этом сообщили в БСМП Набережных Челнов.
По информации «Татар-информа», инцидент произошел две недели назад, 19 марта, на птицеферме «Челны Бройлер», где молодую девушку зажало в оборудовании.
По факту случившегося на птицеферме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
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«В результате девушка получила серьезные травмы рук и грудной клетки. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Одна рука была ампутирована, вторую врачам удалось сохранить», — передает издание.Отмечается, что на данный момент пациентка все еще находится в больнице и продолжает лечение. Врачи продолжают следить за ее состоянием.
По факту случившегося на птицеферме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
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Данил Пономарев