Российские врачи спасли от ампутации руку девушки, которую зажало в оборудовании

Российский самолёт-бомбардировщик Ту-22М3 из подразделения дальней авиации потерпел крушение в Иркутской области. По предварительным данным, один из членов экипажа не выжил.

О разбившемся военном ракетоносце сообщил телеграм-канал Readovka. Самолёт упал в Усольском районе российского региона неподалёку от села Буреть. После этого на земле начался пожар. В ближайших населённых пунктах пропало электричество. В министерстве обороны пока не сообщили о каких-либо повреждениях на земле. Также не подтвердили в ведомстве информацию о погибших. Причиной крушения называется техническая неисправность.



Уточняется, что ​бомбардировщик и ракетоносец шёл без боевой нагрузки. Экипаж успел катапультироваться, но до последнего старался увести военный борт подальше от жилых домов. Во время приземления, согласно докладу командира, один из лётчиков погиб. На месте работают пожарные и представители ​других экстренных служб. Экипаж эвакуируют к месту дислокации.



Александр Бойцов