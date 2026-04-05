При падении дерева в ФРГ погиб десятимесячный ребенок
В результате происшествия на севере Германии в общине Миттелангельн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) погибли как минимум три человека, включая десятимесячного ребенка.
Как пишет Bild, трагедия произошла около 11:00 по местному времени (12:00 мск) в лесном массиве, где группа из примерно 50 детей и воспитателей из социального учреждения Sterni-Park проводила пасхальный поиск яиц. Уточняется, что на людей рухнуло 30-метровое дерево.
Четыре человека оказались заблокированными под стволом. Среди погибших — 21-летняя женщина, её десятимесячная дочь и 16-летний подросток. Женщина и юноша скончались на месте. Младенца доставили на спасательном вертолёте в больницу Киля с травмами, угрожающими жизни, но спасти девочку не удалось.
Ещё одну 18-летнюю девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали в Хайде, остальные пострадавшие получили лёгкие повреждения. В ликвидации последствий участвовали более 80 экстренных сотрудников, включая пожарные расчёты, машины скорой помощи и два вертолёта. На севере Германии действует штормовое предупреждение — ранее прогнозировались порывы ветра скоростью 55-75 км/ч. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
